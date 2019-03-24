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الأحد 24/مارس/2019 - 11:52 ص

"واتساب" يزف نبأ سارا لأصحاب هواتف "آيفون"

واتساب
واتساب
وكالات
dostor.org/2564068

أعلنت شركة "واتسب"، نبأ سارا لكل ملاك هواتف "آيفون"، وخاصة لأصحاب الأعمال.

وطرحت "واتساب" تطبيقها "واتساب بيزنس"، على هواتف "أبل" الذكية، بعد أكثر من عام على توافره رسميا على هواتف "أندرويد"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي

وظهرت نسخة رسمية من التطبيق على متجر تطبيقات "أبل" في المكسيك، وكذلك في فرنسا والبرازيل.

ويتيح تطبيق واتساب للأعمال المنفصل عن تطبيق واتساب الرسمي للشركات التواصل مع زبائنها من خلاله، كما يوفر لها عدة أدوات مثل عرض ساعات العمل والموقع الرسمي وقائمة بالمنتجات ومزايا أخرى لا نراها في تطبيق واتساب للدردشة العادي.

وستعتمد فيسبوك على تحقيق الدخل من "واتسآب" عبر تطبيق "واتسآب بيزنس"، إذ تعتزم فرض رسوم مالية عند الرد على أسئلة وطلبات الزبائن بعد مرور 24 ساعة من تلقيها، إذ تسمح حاليا بالرد المجاني خلال 24 ساعة فقط، كما أنها ستوفر عرض الإعلانات في الحالات.

ويوفر واتساب للأعمال كما في تطبيق "فيسبوك ميسنجر"، رسائل رد تلقائية في أوقات العطلات وخارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك رسائل الترحيب.

وكان "واتساب" أطلق في شهر يناير 2018 تطبيقها "واتسآب بزنس" على هواتف "أندرويد"، المخصص لأصحاب الأعمال والشركات والتي تمكنهم من الوصول لمختلف المستخدمين في أي وقت.

وكانت تقارير عديدة قد حذرت من تلك الخدمة، وإمكانية استخدام "هاكرز" لها كبوابة لاختراق حسابات مستخدمي "واتساب".

وحذرت شركة "فيسبوك" المالكة لـ"واتساب" وقت طرح "واتساب بيزنس" على هواتف "أندرويد"، من احتمالية طرح نسخ مزيفة من تطبيق "واتساب بزنس" قبل إطلاقه رسميا، لتضليل المستخدمين والوصول إلى حساباتهم المشفرة.

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