إنقاذ 397 شخصًا من سفينة سياحية معطلة قبالة ساحل النرويج

نجحت فرق الإنقاذ في نقل 397 شخصا جوا من سفينة سياحية فاخرة تعطلت محركاتها قبالة الساحل النرويجي، بحلول صباح اليوم الأحد، وتستعد لقطر السفينة إلى ميناء قريب.



وأطلقت السفينة (فايكنج سكاي) نداء استغاثة أمس السبت، لدى انحرافها نحو اليابسة في بحر النرويج وعلى متنها 1373 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.



وتقول فرق الإنقاذ إن السفينة تحمل 915 راكبا بينهم "عدد كبير" من الولايات المتحدة وبريطانيا.



وقال مسئول محلي لتنسيق الإغاثة في مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن نحو 17 مصابا نقلوا للمستشفى وآخرين يعانون من جروح بسيطة وكدمات.



واستمرت أعمال الإنقاذ الجوي خلال الليل، وتمكنت السفينة من إعادة تشغيل ثلاثة من أصل أربعة محركات فيها لكنها ما زالت تطلب المساعدة.



وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ "عمليات الإجلاء مستمرة بناء على طلب السفينة.. يحتاجون لقوارب قطر للوصول للميناء"، مضيفا أن المخطط سحب السفينة حتى مدينة مولده.



وبدأت فرق الإنقاذ توصيل السفينة بقوارب القطر لنقلها إلى الميناء.