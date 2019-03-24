القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
عالم
الأحد 24/مارس/2019 - 11:51 ص

إنقاذ 397 شخصًا من سفينة سياحية معطلة قبالة ساحل النرويج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أمينة ذكي
dostor.org/2564067

نجحت فرق الإنقاذ في نقل 397 شخصا جوا من سفينة سياحية فاخرة تعطلت محركاتها قبالة الساحل النرويجي، بحلول صباح اليوم الأحد، وتستعد لقطر السفينة إلى ميناء قريب.

وأطلقت السفينة (فايكنج سكاي) نداء استغاثة أمس السبت، لدى انحرافها نحو اليابسة في بحر النرويج وعلى متنها 1373 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.

وتقول فرق الإنقاذ إن السفينة تحمل 915 راكبا بينهم "عدد كبير" من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال مسئول محلي لتنسيق الإغاثة في مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن نحو 17 مصابا نقلوا للمستشفى وآخرين يعانون من جروح بسيطة وكدمات.

واستمرت أعمال الإنقاذ الجوي خلال الليل، وتمكنت السفينة من إعادة تشغيل ثلاثة من أصل أربعة محركات فيها لكنها ما زالت تطلب المساعدة.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ "عمليات الإجلاء مستمرة بناء على طلب السفينة.. يحتاجون لقوارب قطر للوصول للميناء"، مضيفا أن المخطط سحب السفينة حتى مدينة مولده.

وبدأت فرق الإنقاذ توصيل السفينة بقوارب القطر لنقلها إلى الميناء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ يومين

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

منذ يومين

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة

منذ 3 أيام

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة

منذ 4 أيام

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة

منذ 5 أيام

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

الآن

وحدات بحرية مصرية تغادر إلى فرنسا لتنفيذ تدريب "كليوباترا - جابيان 2019"

العربية الحدث: منفذ هجوم نيوزيلندا كان ينوى استهداف حضانة أطفال

اليوم.. مباحثات ثلاثية بين مصر والأردن والعراق

طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان الإلكترونى التجريبى فى "العربى"

ads
الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

تصفيات كأس إفريقيا 2019.. ليبيا تواجه جنوب إفريقيا في مباراة مفصلية

زيدان يجهز سيناريو مزعجًا لبرشلونة

الصحف الإنجليزية تواصل الإشادة بمنتخب الأسود الثلاثة بعد اكتساح التشيك بخماسية

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسولًا أسفل كوبري قصر النيل

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

حقيقة اغتصاب فتاة بجامعة الأزهر في أسيوط

كشكول

بعد تظاهرات طلاب أزهر أسيوط بإدعاء إختطاف زميلتهن تعرف على الطالبة المخطوفة

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات "التابلت" للأول الثانوي

ولي أمر يطالب بتأجيل النظام الإلكتروني: "مستقبل أولادنا هيضيع"

شكوى من ضعف الإنترنت بامتحانات الأقصر.. والمديرية ترد

"أمهات مصر" لأولياء الأمور: "متقلقوش.. الامتحان تجريبي والهدف منه كشف العيوب والأخطاء"

الأمصار

تعرف على "جيسي عبدو" التي أثارت الجدل بعد صورتها مع محمد صلاح

أثناء تصويره مشهد عن الموت.. رحيل الممثل السوري فواز جدوع

الليرة التركية تتهاوى.. وأردوغان "في خطر"

صحف تكشف "الصفقة المعدّلة" بين صلاح ويوفنتوس

بالأدلة.. سياسي يبرهن تحالف تركيا مع "داعش"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

اكتشاف خلايا التحكم في النوم.. طفرة في علاج الأرق

طائرة النقل "إيل-112" الحديثة تحلق لأول مرة

"لونا-25" الروسي يجس "أعماق" قطب القمر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎