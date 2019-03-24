السجن 7 سنوات لـ"شاذ" قتل متسول أسفل كوبري قصر النيل

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، بالسجن 7 سنوات لشاذ قتل متسول أثناء ممارسة الرزيلة معه.



تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بالعثور على جثة شخص مقتول أسفل كوبري أكتوبر، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المجني عليه متسول وأن وراء الواقعة "عبده. م" 51 سنة عاطل شاذ جنسيًا، ويتسول بمنطقة قصر النيل، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.



واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه اتفق مع المجنى عليه على ممارسة الشذوذ معه أسفل كوبري قصر النيل، وأثناء ممارسة الرزيلة معه طلب منه المتهم أموالًا فتشاجر معه واعتدى عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.