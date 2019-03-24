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الأحد 24/مارس/2019 - 10:35 ص

انضمام اليابان وأوروبا لمشروع استكشاف كوكب الزهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2563912

أعلنت كبيرة الباحثين في معهد بحوث الفضاء الروسي، لودميلا زاسوفا، أن أوروبا واليابان قد تشاركان في المشروع الروسي الأمريكي لاستكشاف كوكب الزهرة.

وقالت المسؤولة: "الجانبان الياباني والأوروبي أبديا رغبة واضحة في المشاركة بمشروع Venera-D المشترك المخصص لاسكتشاف كوكب الزهرة، وتقديم المعدات والتقنيات والمعدات اللازمة لهذا المشروع".

وأضافت "زاسوفا": "ستقدم اليابان الكاميرات المتطورة التي تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية، وستقدم إيطاليا مطيافين ضوئيين لرسم الخرائط. أما ألمانيا، فأبدت رغبة بتقديم كاميرا متطورة لمراقبة الجانب المظلم من كوكب الزهرة، ستستخدم أيضا في دراسة النشاط البركاني والحراري على سطح هذا الكوكب".

وأشارت المسؤولة إلى أن العمل جار حاليا على تنسيق بعض البنود التي تتعلق بتمويل مشروع "Venera-D"، وفي حال توفر الإمكانيات اللازمة، من المحتمل أن تبدأ نتائجه بالظهور في السنوات الخمس المقبلة.

وبدأت روسيا بالتخطيط لمشروع "Venera-D" منذ أكثر من 10 سنوات، وفي عام 2013، أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها بالمشاركة في المشروع، وتشكلت حينها لجنة روسية أمريكية مشتركة، هدفها دراسة كوكب الزهرة، والعمل على إرسال مسبار ومحطة علمية صغيرة إلى الكوكب.

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