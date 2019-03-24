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اقتصاد
الأحد 24/مارس/2019 - 10:33 ص

تأجيل عمومية "جلوبال تليكوم" يدعم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2563909

استهلت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى، مدفوعة بإعلان تأجيل عمومية جلوبال تليكوم لزيادة رأس مالها.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14844 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2420 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 19042 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة.

ودعم صعود البورصة، إعلان مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال للمرة الثانية، من 27 مارس الجارى إلى 26 يونيو المقبل.

وبررت سبب التأجيل إلى تقديم شركة فيون خطاب مساند بناءً على طلب جي تي أتش لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية والمتعلقة بسداد المبالغ المعينة المستحقة على جي تي أتش لشركة فيون والمستحقة في 31 مايو المقبل، وفقا لقرض المعبري الدوار، بالإضافة إلى المبلغ الرئيسى البالغ 300 مليون دولار بنسبة 8.62% لسندات ذات أولية الصادرة عن شركة بنجلالينك ديجيتال والمستحقة فى 6 مايو 2019.

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