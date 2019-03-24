مانشستر يونايتد يسعى لضم أودوى لاعب تشيلسى الصاعد

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد يريد ضم الشاب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي، والذي خاض مؤخرًا أول مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة ضد التشيك، لحساب تصفيات أمم أوروبا "يورو 2020"، وانتهت بفوز إنجلترا بخماسية دون رد.



وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي سولسكاير تقوية صفوف فريقه، من أجل العودة إلى المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل.



ولا يحظى هودسون أودوي بثقة الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق اللندني، ولذلك لم يتم الدفع به أساسيًا في أي مباراة بالبريميرليج هذا الموسم.



وظهر اللاعب الشاب في مباريات قليلة خلال بطولتي الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما جعله يسعى للرحيل عن تشيلسي في الموسم الحالي.



ويعد هودسون أودوي هدفًا رئيسيًا لبايرن ميونخ الألماني، الذي قدم عرضًا بقيمة 35 مليون إسترليني في يناير الماضي، ولكن تم رفضه من قبل البلوز تشيلسي.

