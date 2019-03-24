اعترافات المتهمين بالشروع في قتل جارهم بالأميرية: تحرش بشقيقتنا.. والمجني عليه: عاوزين يستولوا على شقتي

قررت نيابة الأميرية، اليوم الأحد، حبس 3 عاطلين بتهمة الشروع في قتل جارهم مدعين معاكسته لشقيقة أحدهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم: "حسام. ع" 23 سنة، "مروان. ع" 27 سنة، و"محمود. م" 25 سنة عاطلين، واعترفوا بشروعهم في قتل جارهم "محسن. ا" 48 سنة، عن طريق طعنةه بسلاح أبيض في كتفه مبررين بأن المجني عليه دائم معاكسة شقيقة المتهمين الأول الثاني، وحاول التحرش بها عدة مرات على سلم العقار.



وأدلى المتهمون بأنهم تشاجروا مع المجني عليه عدة مرات لهذا السبب وهو بلا جدوى، فلجأوا لأشقائه لمحاولة التعديل من سلوكه ولم يأخذ بنصيحة أحد فوصل الأمر بهم أنهم أثناء خروج شقيقتهما لدراستها يقوم أحدهما بتوصيلها إلى باب العقار وهكذا أثناء عودتها تنتظر أمام العقار حتى يقوم أحدهما بالنزول لها.



وأكدوا أن المجنى عليه دائم مضايقة كل سيدات العقار من ألفاظ بذيئة ونظرات سيئة، وأنه يعانى من مرض نفسي نظرًا لعدم زواجه حتى الآن وسكنه بمفرده.



وقالوا: "أول أمس كانت والدتى وشقيقتي في المنزل بمفردهم ونزلت شقيقتى لشراء مسكن لولدتى نظرًا لكسر ساقها منذ يومين وفور نزولها انتظرها المجنى عليه في الطابق السفلى لنا مستغلا خلوه من السكان وقام بالتحرش بها وظلت شقيقتى تصرخ واتصلت بنا أخبرتنا بما فعله فحضرنا وقمنا بضربه وسحله والتعدى عليه بالسلاح الأبيض حتى يكون عبره لغيره".



بينما قال المجني عليه أمام النيابة إن هذا الإدعاء كذب وإفتراء وأكد وجود خلافات مع المتهمين لرغبتهم في شراء شقته وفتحها على شقتهم للتوسيع لأنفسهم وبعد رفضه عرضهم لشراء شقته أصبحت حياتهم كلها مشكلات وخلافات ويتشاجروا معه على الكبيرة والصغيرة وبدون أى أسباب برغم أنه رجل وحيد ولم يسبب أى إزعاج لأحد وسمعته معروفة في العقار منذ 10 سنوات ولم يشتك منه أحد.



وأكد المجني عليه أنه قام بإخراج سلة المهملات خارج الشقة حتى يقوم العامل بأخذها، وتفاجئ بأحد المتهمين يدق عليه وتحدث معه بأسلوب سئ ولم يعطه أي فرصة لأخبره بأن العامل سيأتى ويحملها أو اعتذر منه وعلى الفور قام بصعقه وانهالوا عليه بالضرب قائلين "أهوا كل يوم من ده لحد ما تسيب الشقة"، وقام أحدهم بطعنه في ذراعه بسلاحه الأبيض.



وأكد شهود العيان أن المجنى عليه ذو أخلاق حسنة وأن المتهمين يستغلون كبر سنه وسكنه بمفرده للسيطرة على شقته وفتحها على شقتهم للتوسيع لأنفسهم.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام 3 عاطلين بالتعدي على جارهم بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.