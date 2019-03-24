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الأحد 24/مارس/2019 - 10:29 ص

استمرار عمليات إخلاء سفينة سياحية نرويجية بعد عطل في المحرك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2563901

ذكر مسؤولون نرويجيون أن سفينة سياحية تعرضت لعطل في محركها على الساحل الغربي للنرويج، مما استدعى عملية إجلاء طارئة لجميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 1373 شخصا.

وقالت الشرطة في إقليم "مور أوج رومسدال" بأقصى شمال غربي النرويج، إن السفينة "فايكينج سكاي" أرسلت نداء استغاثة ظهر أمس، وأكدت الشركة المشغلة للسفينة السياحية في وقت لاحق أن السفينة كان على متنها 915 راكبا، علاوة على طاقم مكون من 458 فردا.

ونشرت شبكة (إن.آر.كيه) الإذاعية، لقطات تظهر السفينة "فايكينج سكاي"، وهي تتعرض لأمواج عنيفة في منطقة ليست بعيدة عن امتداد صخري من الساحل المعروف باسم هوستادفيكا.

وتم إرسال العديد من المروحيات والسفن إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء ركاب السفينة، حسب خدمة الإنقاذ البحري النرويجية وبحلول صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ 297 شخصا، طبقا لتقارير إعلامية.

وكانت الشرطة قد ذكرت أنه بحلول الساعة 01:45 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت جرينتش) تم إنقاذ أول 230 راكبا ونقلهم إلى الشاطئ، وتم ايداعهم في مركز للطوارئ في بلدة برينهالين، 500 كيلومتر شمالي أوسلو.

وأضافت أنه تم نقل 16 مصابا إلى ثلاثة مستشفيات وذكرت وكالة (إن.بي.تي) للأنباء أن 3 من المصابين حالتهم خطيرة.

وواجهت عملية الإنقاذ عقبة عندما واجهت سفينة شحن كانت قادمة لمساعدة "فايكنج سكاي" لمشاكل في المحرك، مما جعلها عالقة في نفس المنطقة التي توجد بها السفينة السياحية.

وتم إرسال طائرتي هليكوبتر إلى سفينة الشحن لإجلاء أفراد طاقمها المكون من تسعة أفراد، حسبما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام نرويجية.

وشاركت مختلف الهيئات والمنظمات في جهود الإنقاذ، من بينها الصليب الأحمر، وذكر أحد الركاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن طاقم السفينة قام بعمل رائع وبذل ما بوسعه لجعل الجميع يشعرون بالهدوء على متن السفينة.

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