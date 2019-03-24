"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الإرهابية في النيجر وتشاد

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، اليوم الأحد، الهجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام في النيجر وتشاد فجر الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات.



وأعرب العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس - عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي النيجر وتشاد، مؤكدا تضامن المنظمة التام مع سلطات تشاد والنيجر في كفاحهما المتواصل ضد الإرهاب والجماعات المسلحة على طول حدودهما المشتركة، داعيًا الشركاء الدوليين إلى تكثيف دعمهم للقوات المشتركة المتعددة الجنسيات حول منطقة بحيرة تشاد.