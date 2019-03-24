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الأحد 24/مارس/2019 - 10:27 ص

أفغانستان تشيد بقرار ألمانيا تمديد مهمتها العسكرية وتصفه بالاستراتيجي

أفغانستان تشيد بقرار
أ ش أ
dostor.org/2563898

اعتبر "مجلس الأمن القومي" الأفغاني، اليوم الأحد، قيام ألمانيا بتمديد مهمتها العسكرية داخل البلاد "قرار استراتيجي"، ورحب بموافقة البرلمان الألماني على هذا القرار.

وذكر المجلس، في بيان له نقلته وكالة أنباء خامة برس، الأفغانية، أن حكومة أفغانستان ترحب بالقرار الاستراتيجي الأخير الذي اتخذته ألمانيا لتوسيع مهمتها العسكرية في إطار بعثة الدعم الوطيد للناتو.

وأضاف البيان: "أن مساعدة ألمانيا مستمرة لأفغانستان في مختلف القطاعات خاصة في تدريب وتقديم المشورة ومساعدة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية"، وأوضح المجلس أن أفغانستان ترحب بدعم حكومة وشعب ألمانيا لكابول.

ووافق برلمان ألمانيا مؤخرًا على تمديد المهمة العسكرية للقوات المسلحة الألمانية حتى 31 مارس 2020.

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