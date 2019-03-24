"رازي" يفوز بجائزة فيلم فير الهندية لعام 2019

حاز الفيلم الهندي رازي، الذي تقوم ببطولته الممثلة عليا بهات، على جائزة فيلم فير السينمائية لأفضل فيلم لعام 2019.



وقد قدم الحفل النجم الهندي شاروخان، وفازت الممثلة عليا بهات بجائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن دورها في فيلم "رازي"، وفاز الممثل رانبير كابور بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم "سانجو".



وتمكنت الممثلة نينا جوبتا من الفوز بجائزة النقاد لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "بادهاي هو"، وحاز الممثل رانفير سينج على جائزة النقاد لأفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره في فيلم "بادمافاتي".



وفازت المخرجة ميجنا جولزار بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "رازاي"، وحاز الممثل فيكي كوشال على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " سانجو".



وتمكنت الممثلة سوريخا سكري من الفوز بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم بادهاي هو.



وقد أقيم حفل توزيع جوائز فيلم فير بنسخته الـ64، التي تُمنح للمتميزين في قطاع السينما الهندي، ليلة أمس السبت.