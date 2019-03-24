تأجيل عمومية "جلوبال تيلكوم" لاكتساب فرصة البت فى عرض الشراء

أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارتها على تأجيل إجتماع الجمعية العامة العادية التى كان من المقرر انعقادها والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 2.11 مليار جنيه مصري (أي ما يعادل حوالي 7.624 مليون دولار) من 27 مارس 2019 إلى يونيه 2019.



وأضافت في إفصاحها للبورصة، منذ قليل، أنه تم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية بعد قيام شركة فيون أل تي د "فيون" - المساهم الرئيسي بالشركة - بتقديم خطاب مساندة بناء على طلب جي تي أتش لتخفيف المتطلبات التمويلية الفورية والمتعلقة بسداد المبالغ المعينة المستحقة على جي تي أتش لشركة فيون هولدنجز بي وفقا للقرض المعبر الدوار ومبلغ الدين البالغ 300 دوالر أمريكي بنسبة 625،8 % لسندات ذات أولية والمستحقة في 31 مايو 2019 الصادرة من شركة بنجاللينك ديجيتال كوميونيكايشنز ليمتيد والمستحق في 6 مايو 2019، علاوة على ذلك، فإن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية سوف يوفر المزيد من الوقت لعرض الشراء الإجباري والمقدم من شركة فيون لشراء كافة الأسهم غير المملوكة لشركة فيون كما هو مقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لفحصه واتخاذ قرار بشأنه،

كما أن اجتماع الجمعية العامة العادية المؤجل سيتم انعقاده في 26 يونية 2019 بمصر، وأن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن سيتم نشرها لاحقا.



والجدير بالذكر أن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لجي تي أتش المقرر عقدهما بالفعل يوم 27 مارس 2019 في الثالثة عصرا والرابعة عصرا على التوالى، سيتم انعقادهما كما هو مخطط لهما.