يوفنتوس يخرج من السباق لضم الهولندى دى ليخت

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادى يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي قرر الخروج من السباق مع نادى برشلونة للفوز بخدمات مدافع نادى أياكس الهولندي ماتياس دى ليخت.



وأضافت الصحيفة، أن اليوفي أقدم على هذه الخطوة في ظل إصرار برشلونة الكبير على حسم الصفقة، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق الإسباني.



وقالت الصحيفة: "إن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، يستهدف لاعبا آخر لدعم دفاع الفريق، فبدلا من أن يحضر مباراة هولندا وألمانيا (بتصفيات يورو 2020) لمشاهدة دي ليخت، فإنه سيذهب إلى لقاء البرتغال وصربيا لمراقبة روبن دياس مدافع بنفيكا صاحب الـ21 عامًا".