لوس أنجلوس يعبر سالت ليك ويستعيد صدارة الدورى الأمريكى

استعاد فريق لوس أنجلوس إف سي صدارة المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال سالت ليك 2 1 فجر الأحد بتوقيت جرينتش في المرحلة الرابعة.



وفي مباراة أخرى بالمجموعة الغربية فاز دالاس على ضيفه كولورادو رابيدز 21، وفي منافسات المجموعة الشرقية فاز فيلادلفيا يونيون على ضيفه كولومبوس كرو 3 صفر وأورلاندو سيتي على مضيفه نيويورك ريد بولز 1 صفر.



وتصدر لوس أنجلوس إف سي المجموعة الغربية برصيد عشر نقاط وتوقف رصيد ريال سالت ليك عند أربع نقاط في المركز الثامن.



وتقدم دامير كريلاش بهدف لريال سالت ليك من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ولكن لوس أنجلوس رد بهدفين حملا توقيع دييجو روسي ووالكير زيميرمان في الدقيقتين 40 و90.



ولعب ريال سالت ليك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 بعد طرد جاستين بورتييو.