القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
سياسي
الأحد 24/مارس/2019 - 10:20 ص

مقترح برلماني بإلغاء إلزامية "التربية العسكرية" لطلبة الجامعات

النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2563889

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والتعليم العالي، بشأن إعادة تنظيم دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات بشكل يحقق الغرض منها.

وقالت النائبة إن التربية العسكرية تم فرضها على طلبة الجامعات طبقا للقانون العسكري الصادر عام 1973، ويتم اشتراط الحصول عليها والنجاح فيها للحصول على شهادة التخرج من الجامعة، إلا أن الواقع العملي لذلك سبب العديد من الأزمات لطلبة الجامعات.

وأوضحت أن غالبية الدورات تكون خلال فترة الدراسة، مما يسبب غياب الطالب حوالي أسبوعين من الدراسة، وتسبب ذلك في عدم حصوله على محاضراته كاملة، وكذلك انتقاص درجات من الطالب بسبب الغياب، وبالأخص هناك دورات تكون خلال فترة امتحانات منتصف الترم، وتسبب أزمات.

وأشارت إلى أن عناصر القوات المسلحة "جنود وصف ضباط وضباط"، التي تكون مكلفة سواء بتدريب طلبة الجامعات عمليا ونظريا، غير مؤهلين للتعامل مع عقلية الطالب الجامعي مما يسبب أزمات عديدة في غالبية الأمور، ويصل الأمور إلى احتكاك غير محبذ بينهم.

وعلقت أن النسبة الأكبر من شباب الجامعات سيقضون خدمتهم العسكرية خلال فترة التجنيد بعد التخرج، بما لا يضفي أي فائدة من إلزامهم بالحصول عليها، خلال الدراسة.

ونوهت إلى أن منهج التربية العسكرية النظري، غير محدد ويرجع إلى الضابط المحاضر، وفي غالبية بنوده لا يكون مفيدا للطلبة خاصة وأنهم من طلبة كليات قمة لهم عقليتهم الخاصة التي لا يصح أن نطبق عليهم منهج للمجندين ضعيفي التعليم.

وأشارت إلى أن تكليف وحدة كاملة من القوات المسلحة بمهمة التربية العسكرية لطلبة الجامعات يكون بينها رتب عالية، أمر لا يفيد القوات المسلحة، ويمكن استغلال هذه الوحدة في أمور أمنية، بجانب التكاليف التي يتم تكبدها مقابل توفير زي لطلبة الجامعات.

وشددت على أن فترة التربية العسكرية للطلبة تخلو من أي استفادة للطالب سواء على مستوى العلم أو البناء الجسماني، وما يأخذه لا يتعدى فقط ضياع وقته حيث أنه ملزم بالحضور من السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

واقترحت عدد إلزام الطالب بالحصول على التربية العسكرية لتلقي شهادة تخرجه، وأن يتم استبدال ذلك بأن يكون الحصول على التربية العسكرية يعطي الطلبة درجات إضافية لتحسين درجة تخرجهم، وكذلك حصر فترات التربية العسكرية بفترة الإجازة بين السنوات الدراسية، وتدريب عناصر مؤهلة للتعامل مع عقلية طلبة الجامعات، وتنظيم ندوات تثقيفية لهم يحاضر فيها محاضرون مؤهلون، بالإضافة إلى تضمين المناهج تنظيم جولات لطلبة التربية العسكرية في المتاحف العسكرية ومعسكرات التدريب بشكل اختياري.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي

منذ أقل من شهر

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"

منذ أقل من شهرين

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ أقل من شهرين

رئيس النواب يقدم موعد انعقاد الجلسات العامة

منذ 4 شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ 5 شهر

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

الآن

صنداي تايمز تنشر وثائق تشير لنية داعش تنفيذ هجمات في أوروبا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى لـ732 قتيلاً

إصابة 4 فلسطينيين في اشتباكات ليلية مع جنود إسرائيليين بغزة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ وسقوط أمطار على شمال البلاد

ads
الأكثر قراءة

بيان مهم من البرلمان بشأن الإجراءات المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

أسعار الدولار اليوم الأحد 24/ 3/ 2019

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لضم أودوى لاعب تشيلسى الصاعد

غياب ميسى عن مباراة المغرب لا علاقة له بالإصابة

يوفنتوس يخرج من السباق لضم الهولندى دى ليخت

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بيان مهم من البرلمان بشأن الإجراءات المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

أسعار الدولار اليوم الأحد 24/ 3/ 2019

كشكول

طالبات المنوفية: "المدرسين بيسألونا ازاي يتعاملوا مع التاب"

طلاب المدارس الخاصة بالجيزة :"السيستم واقع"

طلاب إدارة الجمرك بالإسكندرية:"الامتحان مفتحش"

تأجيل اختبار العربى بمدرسة نقادة الثانوية بنات "قنا"

غدًا..عبد الغفار يفتتح فعاليات المعرض المصاحب لمشروع التحالف القومى

الأمصار

مطالبات بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل

فوز إسبانيا على النرويج.. أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية اليوم

بـ "آثار دماء".. المطربة شاهيناز تتهم طليقها بضربها وخطف ابنهما

زلزال يضرب جزر الملوك بإندونيسيا

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتعيين محافظ للصناعات العسكرية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

طائرة النقل "إيل-112" الحديثة تحلق لأول مرة

انضمام اليابان وأوروبا لمشروع استكشاف كوكب الزهرة

استمرار عمليات إخلاء سفينة سياحية نرويجية بعد عطل في المحرك

الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎