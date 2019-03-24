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الأحد 24/مارس/2019 - 10:17 ص

سرقة محتويات استراحة بنك التنمية في سوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمود شومان
dostor.org/2563884

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من القبض على عاطلين عقب سرقتهما استراحة تابعة لبنك التنمية الزراعية.

وكان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمأمور قسم ثان سوهاج من "حمادة. م. ف" حارس أمن بنك التنمية الزراعي باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة السكنية المخصصة استراحة لبنك التنمية الزراعية الكائنة بالدور الأول بالعقار رقم 12 شارع كورنيش النيل دائرة القسم عن طريق كسر الباب الرئيسي للشقة لكونها مغلقة ولا يقيم بها أحد.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كل من "حسين. م. ع" 16 عامًا عاطل، و"مصطفى. ع. ا" 16 عامًا عاطل، ويقيمان بمركز جزيرة شندويل وقيامهم بالتصرف في المسروقات لدى تجار الخردة بمحل إقامتهم بجزيرة شندويل.

وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهم الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشادهم والتحفظ عليها.

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