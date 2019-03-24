المشاط: 16.5% زيادة فى حركة السياحة الوافدة لمصر

كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن هناك زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر بمعدل ١٦.٥% خلال العام الماضي وهو الأفضل منذ عام ٢٠١٠.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية المنعقد الآن، موضحة أن المتحف المصري الكبير من آليات الترويج السياحي لمصر خلال الفترة المقبلة وجزء أساسي من حملتها للخارج



وأشارت المشاط إلى أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالي عدد الوظائف في مصر، لافتة إلى أن هدفها أن يعمل فرد من كل بيت مصرى في مجال السياحة.



وأوضحت أن إطلاق الوزارة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتعزيز إمكانيات هذا القطاع ووضع مصر فى مكانة تنافسية مواكبة للمتغيرات العالمية.



كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، لافتة إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع خبراء من منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة.



كما تمت مناقشة دور برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في نوفمبر الماضي في زيادة أعداد السياحة إلى مصر.