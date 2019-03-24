القاهرة : الأحد 24 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
محافظات
الأحد 24/مارس/2019 - 10:17 ص

انطلاق أول امتحان إلكترونى تجريبى لطلاب أولى ثانوى بكفر الشيخ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مصطفى عنز
dostor.org/2563882

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات شهر مارس بنظام التابلت و"الأوبن بوك التجريبي"، في مادة اللغة العربية بجميع الإدارات التعليمية.

وقالت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إنها شكلت غرفة عمليات رئيسية، و13 غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، والمقرر انعقاده اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وهو الامتحان التجريبى الثانى للطلاب، والأول باستخدام جهاز التابلت.

وأضافت "كشك"، أنها حرصت على التأكد من انتهاء جميع الإدارات والمدارس من الاستعداد للامتحان، وعددها 97 مدرسة، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعقد الامتحان من تسليم أجهزة التابلت، وشرائح الاتصالات، وكلمات المرور لجميع الطلاب والمُعلمين، وإعداد اللجان حسب تعليمات الامتحان الواردة من الوزارة.

وأكدت "كشك"، أن 75% من المدارس تعمل على الشبكة الرئيسية، و25% تعمل على خطوط الشريحة "الداتا"، مشيرةً إلى أنها شكلت غرفة العمليات بالمديرية بالإضافة لغرف العمليات بـ13 إدارة تعليمية، وتضم غرفة العمليات بكل إدارة، مدير التعليم الثانوى فى الإدارة، ومدير التطوير التكنولوجى، وتكون الغرفة مهتمة بمتابعة سير الامتحانات للطلاب، وفى حالة حدوث مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاتصال الدائم بوكيل الوزارة، وترسل كل مدرسة ثانوى تقريرًا يوميًا شاملًا عن حالة سير الامتحانات فى المدرسة.

وأوضحت "كشك"، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ13 فى انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، وعلى أقصى درجات التأهب والاستعداد، للمتابعة الدقيقة لأعمال الامتحان، وخاصةً أنها المرة الأولى لعقد الامتحان باستخدام التابلت، مشددةً على ضرورة تذليل كافة العقبات أولًا بأول، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمديرية.

الآن

صنداي تايمز تنشر وثائق تشير لنية داعش تنفيذ هجمات في أوروبا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات موزمبيق ومالاوى وزيمبابوى لـ732 قتيلاً

إصابة 4 فلسطينيين في اشتباكات ليلية مع جنود إسرائيليين بغزة

الأرصاد: طقس اليوم دافئ وسقوط أمطار على شمال البلاد

ads
الأكثر قراءة

بيان مهم من البرلمان بشأن الإجراءات المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

أسعار الدولار اليوم الأحد 24/ 3/ 2019

ألبومات الصور

البدء في تفعيل زراعة الأسطح بشتلات الكرنب الصيفى بالإسكندرية (صور)

صانع الحدوة بالإسكندرية: المهنة تزول.. وليس لنا نقابة أو تأمينات

بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بمستشفيات جامعة طنطا

محافظ الدقهلية يشهد احتفالية عيد الأم بمدرسة السلام

رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لضم أودوى لاعب تشيلسى الصاعد

غياب ميسى عن مباراة المغرب لا علاقة له بالإصابة

يوفنتوس يخرج من السباق لضم الهولندى دى ليخت

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

بيان مهم من البرلمان بشأن الإجراءات المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية

بالصور.. تفاصيل الاعتداء على مطربة ستار أكاديمى ووالدتها

جنايات أسيوط: عامان لفتاة انتحلت صفة ضابط لممارسة الرذيلة بالوادى الجديد

أسعار الدولار اليوم الأحد 24/ 3/ 2019

كشكول

طالبات المنوفية: "المدرسين بيسألونا ازاي يتعاملوا مع التاب"

طلاب المدارس الخاصة بالجيزة :"السيستم واقع"

طلاب إدارة الجمرك بالإسكندرية:"الامتحان مفتحش"

تأجيل اختبار العربى بمدرسة نقادة الثانوية بنات "قنا"

غدًا..عبد الغفار يفتتح فعاليات المعرض المصاحب لمشروع التحالف القومى

الأمصار

مطالبات بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل

فوز إسبانيا على النرويج.. أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية اليوم

بـ "آثار دماء".. المطربة شاهيناز تتهم طليقها بضربها وخطف ابنهما

زلزال يضرب جزر الملوك بإندونيسيا

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بتعيين محافظ للصناعات العسكرية

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

انضمام اليابان وأوروبا لمشروع استكشاف كوكب الزهرة

استمرار عمليات إخلاء سفينة سياحية نرويجية بعد عطل في المحرك

السلطات الفرنسية تكشف حقيقة ما حدث في "ديزني لاند"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎