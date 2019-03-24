انطلاق أول امتحان إلكترونى تجريبى لطلاب أولى ثانوى بكفر الشيخ

انطلقت امتحانات الصف الأول الثانوي، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات شهر مارس بنظام التابلت و"الأوبن بوك التجريبي"، في مادة اللغة العربية بجميع الإدارات التعليمية.



وقالت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، إنها شكلت غرفة عمليات رئيسية، و13 غرفة عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة عقد الامتحان التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، والمقرر انعقاده اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وهو الامتحان التجريبى الثانى للطلاب، والأول باستخدام جهاز التابلت.



وأضافت "كشك"، أنها حرصت على التأكد من انتهاء جميع الإدارات والمدارس من الاستعداد للامتحان، وعددها 97 مدرسة، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بعقد الامتحان من تسليم أجهزة التابلت، وشرائح الاتصالات، وكلمات المرور لجميع الطلاب والمُعلمين، وإعداد اللجان حسب تعليمات الامتحان الواردة من الوزارة.



وأكدت "كشك"، أن 75% من المدارس تعمل على الشبكة الرئيسية، و25% تعمل على خطوط الشريحة "الداتا"، مشيرةً إلى أنها شكلت غرفة العمليات بالمديرية بالإضافة لغرف العمليات بـ13 إدارة تعليمية، وتضم غرفة العمليات بكل إدارة، مدير التعليم الثانوى فى الإدارة، ومدير التطوير التكنولوجى، وتكون الغرفة مهتمة بمتابعة سير الامتحانات للطلاب، وفى حالة حدوث مشكلة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاتصال الدائم بوكيل الوزارة، وترسل كل مدرسة ثانوى تقريرًا يوميًا شاملًا عن حالة سير الامتحانات فى المدرسة.



وأوضحت "كشك"، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية الـ13 فى انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، وعلى أقصى درجات التأهب والاستعداد، للمتابعة الدقيقة لأعمال الامتحان، وخاصةً أنها المرة الأولى لعقد الامتحان باستخدام التابلت، مشددةً على ضرورة تذليل كافة العقبات أولًا بأول، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات بالمديرية.