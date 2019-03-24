بالأسماء: إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع "توك توك" بالطريق الصحراوي الشرقي القديم عند قرية بياض العرب بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة.



وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وجاءت أسماء المصابين كالتالي: "عطوه عبدالتواب سيد"، 34 سنة، ومقيم الحمرايا مصابًا باشتباه خلع الكتف الأيمن، "عصام شعبان علي"، 35 سنة، مقيم الحمرايا، مصابًا باشتباه كسر بالساقين، "عامر سيد محمد دياب"، 30 سنة، ومقيم إهناسيا المدينة مصابًا بجرح قطعي بالأنف، "عمرو عبدالستار سيد"، 25 سنة ومقيم إهناسيا المدينة مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، "إسلام إبراهيم خليل"، 17 سنة ومقيم بنى سليمان مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، "أحمد محمد سليمان" 20 سنة ومقيم إهناسيا المدينة مصابًا بجروح وسحجات بالجسم.

