انطلاق الامتحان التجريبى للصف الأول الثانوى بالسويس

انطلق صباح اليوم، الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي بالمنظومة التعليمية الجديدة بمحافظة السويس، ويستمر حتى الخميس 4 أبريل القادم.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم السويس أن 3828 طالبا وطالبة يؤدون اليوم الامتحان التجريبي للمنظومة التعليمية الجديدة في مادة اللغة الغربية والتي تستمر لمدة 3 ساعات بمدارس المحافظة.



يذكر أن امتحان المنظومة التعليمية الجديدة لا يوجد به رسوب أو نجاح للطلاب ويتم احتساب النتيجة النهائية عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.