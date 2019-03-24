تعليم المنوفية: 31 ألف و500 طالب يؤدون الامتحان بـ "التابلت"

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي بالمنظومة التعليمية الجديدة، بمدارس محافظة المنوفية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم عن استعدادها الكامل وجاهزية جميع اللجان لاستقبال الطُلاب من اليوم وحتى الخميس 4 ابريل القادم.



وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ الدستور، إن 31 ألف ونص طالبًا وطالبه يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم، لمدة 3 ساعات، وسط يقظة تامة من المراقبين لرصد أى حالات شغب أو مشاكل من الطلاب، مُضيفًا أنه انتهى زمن تسريب الامتحانات.



وأضاف "شاهين" أن هناك غرفة عمليات تُتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة بجميع لجان المحافظة، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة.



