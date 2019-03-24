السلطات الفرنسية تكشف حقيقة ما حدث في "ديزني لاند"

نفت السلطات الفرنسية، وقوع أي هجوم في مدينة الملاهي "ديزني لاند" بالعاصمة باريس.



وقالت السلطات إن أصواتا عالية نجمت عن خلل في أحد المصاعد في ديزني لاند، أدت لحالة ذعر استمرت لفترة وجيزة وسادت شائعات عن وقوع هجوم، ولكن لم تحدث أي إصابات.



وأكد المتحدث باسم الشرطة أن الناس الموجودين في المتنزه فسروا خطأ هذه الأصوات على أنها إطلاق نار، فيما أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية بأنه حدث تدافع، ولكنه كان إنذارا كاذبا، وإن قوات الأمن أكدت عدم وجود أي خطر على الناس.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بإخلاء وإغلاق مدينة الألعاب "ديزني لاند" للاشتباه بوجود مسلح، الأمر الذي أثار ذعرا بين زوار المدينة.