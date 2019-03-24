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الأحد 24/مارس/2019 - 10:10 ص

بحضور مدبولي.. بدء الجلسة الافتتاحية لمنظمة السياحة العالمية

بحضور مدبولي.. بدء
فاتن غلاب
dostor.org/2563873

بدأت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، والذي يقام هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يومي 24 و25 مارس الجاري بمدينة القاهرة، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام للمنظمة.

يشارك في الاجتماع محمد المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشئون السياحة بدولة الإمارات ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للمنظمة هذا العام، بحضور وزراء وممثلى السياحة فى عدد من الدول من بينهم اليمن وعمان ولبنان وليبيا والسعودية.

ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم أهم تطورات قطاع السياحة من حيث الإحصاءات وما تم تنفيذه في سياق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

بحضور مدبولي.. بدء الجلسة الافتتاحية لمنظمة السياحة العالمية
بحضور مدبولي.. بدء الجلسة الافتتاحية لمنظمة السياحة العالمية
بحضور مدبولي.. بدء الجلسة الافتتاحية لمنظمة السياحة العالمية
بحضور مدبولي.. بدء الجلسة الافتتاحية لمنظمة السياحة العالمية
بحضور مدبولي.. بدء الجلسة الافتتاحية لمنظمة السياحة العالمية
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