طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان الإلكتروني التجريبى فى "العربي"

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة اللغة العربية كأول امتحان تجريبى على التابلت والمنظمومة التعليمية الجديدة.



وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم الطلاب شريحة التابلت وأيضا كلمة السر واسم المستخدم، حيث بدأ الامتحان فى التاسعة صباحا.



يشار الي ان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلن إن الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى، ستكون متاحة أمام أبنائنا الطلاب لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء فى اليوم الواحد لكل امتحان، على أن تحسب مدة الامتحان بداية من فتحه على التابلت، بعد إدخاله الكود الخاص به والذى سيستلمه من مشرف أو أخصائى التكنولوجيا بالمدرسة.



