الهند ترسل سفينة مساعدات أخرى لموزمبيق في أعقاب إعصار "إيداي"

أعلنت الهند عزمها إرسال سفينة مساعدات أخرى لموزمبيق، وذلك في أعقاب الإعصار "إيداي" المدمر الذي ضربها وأسفر عن مقتل وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد أن السفينة "أي إن إس ماجار" تحمل على متنها أدوية ومواد جافة ووجبات أكل جاهزة ومستلزمات يومية وملابس لمساعدة المتضررين من الفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار "إيداي".



بدورها، قالت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في بيان لها - إن هذه المساعدات تكفي لما يقرب من ألف شخص لمدة سبعة أيام، كما أضافت أنه تم أيضا إرسال 500 كيلوجرام من الأدوية المرتبطة بالأوبئة و400 طن من الأرز على متن هذه السفينة.



وأضاف البيان أنه من المقرر أن تبحر السفينة الجديدة خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين متجهة إلى موزمبيق.



يشار إلى أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، أرسلت الهند ثلاث سفن وهي "أي إن إس سوجاتا" و"أي سي جي إس ساراثي" و"أي إن إس شاردول" للقيام بجهود إنسانية في موزمبيق التي ضربها الإعصار مؤخرا إلى جانب كل من مالاوي وزيمبابوي.



كما قام طاقم تابع للبحرية الهندي بإنقاذ أكثر من 192 شخصا من المتضررين من الإعصار "إيداي" حيث أقامت البحرية الهندية معسكرات طبية في المنطقة والتي بدورها قدمت مساعدات إلى أكثر من ألف شخص.