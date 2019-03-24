رئيس مجلس الأمة الكويتي يتوجه إلى الرياض في زيارة رسمية

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على رأس وفد برلماني، إلى الرياض اليوم الأحد، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تستغرق يومين، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.



وقالت شبكة الدستور الإخبارية التابعة للمجلس - في بيان صحفي - إنه من المقرر أن يلتقي الغانم والوفد المرافق خلال الزيارة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأضافت أن الوفد سيعقد مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشيرة الى أن الزيارة تتضمن أيضا عقد لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين.