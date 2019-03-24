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الأحد 24/مارس/2019 - 08:37 ص

محاكمة اللبان في الكسب غير المشروع و"هدايا الأهرام" أبرز جلسات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2563783

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها أولى جلسات محاكمة اللبان بالكسب غير المشروع ومحاكمة 4 متهمين في "هدايا الأهرام".


الجنايات تنظر أولى جلسات محاكمة اللبان في "الكسب غير المشروع"

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان 54 سنة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها.
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

كشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.

وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و758 ريال سعودي وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كيلو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.

وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد على أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال، مما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام.


محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام السجون"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.


محاكمة 4 متهمين في "هدايا الأهرام"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابقين، فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضي، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبدالمنعم سعيد -وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة- إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.

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