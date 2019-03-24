السفارة الأمريكية ببغداد تتهم إيران بتقويض السيادة العراقية

قالت السفارة الأمريكية في العراق اليوم الأحد، إن طهران تتحدث عن التعاون مع بغداد، ولكن إجراءاتها تهدف لتقويض السيادة العراقية.



وأضافت السفارة الأمريكية - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية - أن "الولايات المتحدة تحترم حق العراق السيادي في إدارة علاقاته الخارجية بما فيه صالح شعبه، إلا أنه من المؤسف أن جيران العراق لا يرون الأمور بهذه الطريقة".



يأتي هذا في وقت حذر فيه المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك العراق من النظام المصرفي الإيراني، واصفا إياه بـ "الأسود وغير الشفاف"، متوقعا أن تمتثل بغداد للعقوبات الأمريكية ضد طهران كونه "من مصلحة العراق" بحسب وصفه.