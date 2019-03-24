الصليب والهلال الأحمر يطالبان بالتدخل لظهور الملاريا بمناطق إعصار "إيداي"

طالب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الأحد، بالتدخل السريع بعد ظهور بعض حالات الملاريا بين الناجين العالقين في المناطق المنكوبة بالدول التي ضربها إعصار " إيدي" بموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي.



وقال الاتحاد - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز عربية) - إن "الوضع في بوذي ليس جيدا لان الكثير يعاني من نقص الطعام وأماكن الإيواء.. فقد قدمت الحكومة المساعدة وتكفلت بالكثير منهم ".



وضرب الإعصار إيداي مدينة بيرا الساحلية في موزمبيق محملا برياح وصلت سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة ثم توغل برا نحو زيمبابوي ومالاوي حيث سوى مباني بالأرض وعرض حياة الملايين للخطر.



وتسببت الأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة في ارتفاع منسوب المياه في نهري بوزي وبنجوي وفاضا عن ضفافهما.