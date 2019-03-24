صنداي تايمز تنشر وثائق تشير لنية داعش تنفيذ هجمات في أوروبا

نشرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وثائق مملوكة لأفراد تابعين لتنظيم داعش، جاء فيها أن التنظيم يخطط لهجمات جديدة له في القارة الأوروبية، عقب هزيمته الساحقة التي لحقت به مؤخرا بها في الباغوز، لتعلن سوريا تطهير أراضيها من الإرهاب.



وكشفت الوثائق أن التنظيم له الكثير من المخططات الهجومية والتسليحية لتنفيذ هجمات في أوروبا فضلا عن وجود العديد من الخلايا النائمة.



كما أوضحت الوثائق أيضا أسماء المسلحين المنتمين للتنظيم والميزانية المادية والمراسلات بين أعضاء التنظيم.



ووصف الصحيفة ما جاء في الوثائق من خطط بأنها "تقشعر لها الأبدان"، وفي رسالة مكتوبة في يناير، موجهة إلى زعيم داعشي محلي في سوريا، يظهر اسم "أبو طاهر الطاجيكي" الذي لديه خطة لمساعدة أعضاء داعش في أوروبا على شن هجمات، وتجنيد أفراد من الخارج إلى سوريا.