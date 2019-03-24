انتشار مراقبو الأمم المتحدة في بانكوك لمراقبة الانتخابات البرلمانية

انتشر المراقبون الأجانب الذين يمثلون الأمم المتحدة في أنحاء العاصمة التايلاندية بانكوك وضواحيها اليوم الأحد، لمراقبة الانتخابات البرلمانية.



ونقلت صحيفة نيشن الإلكترونية التايلاندية عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله:" إنه تم تعيين أربعة فرق من أربعة أعضاء يرتدون سترات زرقاء في مراكز الاقتراع في بانكوك، ونونثابوري، وباثوم ثاني ؛ لمراقبة العملية الانتخابية"، مضيفا أنه من ضمن مهام الفرق مراقبة أي مشكلات قد تحدث أثناء ممارسة المواطنين لحقوقهم الديمقراطية بحرية.

