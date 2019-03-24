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الأحد 24/مارس/2019 - 08:33 ص

انتشار مراقبو الأمم المتحدة في بانكوك لمراقبة الانتخابات البرلمانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2563779

انتشر المراقبون الأجانب الذين يمثلون الأمم المتحدة في أنحاء العاصمة التايلاندية بانكوك وضواحيها اليوم الأحد، لمراقبة الانتخابات البرلمانية.

ونقلت صحيفة نيشن الإلكترونية التايلاندية عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله:" إنه تم تعيين أربعة فرق من أربعة أعضاء يرتدون سترات زرقاء في مراكز الاقتراع في بانكوك، ونونثابوري، وباثوم ثاني ؛ لمراقبة العملية الانتخابية"، مضيفا أنه من ضمن مهام الفرق مراقبة أي مشكلات قد تحدث أثناء ممارسة المواطنين لحقوقهم الديمقراطية بحرية.

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