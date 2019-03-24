اليوم.. البرلمان العراقي يناقش تداعيات غرق عبارة الموصل

يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد، جلسة اعتيادية لمناقشة تداعيات غرق العبارة السياحية في مياه نهر دجلة قبالة جزيرة أم الربيعين السياحية شمالي الموصل مما أسفر عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وفقدان العشرات.



وقال بشير حداد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية الصادرة اليوم الأحد، إن "جلسة اليوم هي جلسة اعتيادية وهناك جدول أعمال معلن عنه مسبقا ومن ضمن فقرات الجدول عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق لمحافظة نينوى وهذا التقرير يتضمن توصيات تتعلق بمجمل ملفات محافظة نينوى في الجوانب الإدارية وإعادة الإعمار والنازحين".



وذكرت مقرر البرلمان العراقي النائبة خديجة علي للصحيفة أن "جلسة اليوم ستخصص لمناقشة فاجعة عبارة الموصل وقد تتضمن الفقرات أخرى وأن الجلسة قد تكون سرية للتصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه لأن هناك مطالبات من النواب بأن تكون الجلسة سرية كي لا تكون هناك ضغوطات من قبل البعض حول العقوبات التي سيتم اتخاذها بشأن المتسببين بحادثة العبارة فضلا عن التصويت على إقالة المحافظ ونائبيه بعد أن رفع رئيس مجلس الوزراء طلبا إلى البرلمان بهذا الخصوص".



وذكرت أن "عددا من نواب نينوى طالبوا بأن يتم تجميد مجلس المحافظة بالكامل لأنه المتسبب بشكل عام بالأضرار التي وقعت وأن لا يكتفي البرلمان بالإقالة وإنما إحالتهم إلى المحاكم لأن الإقالة تكون لصالح المتهم ولا يأخذ جزاءه العادل وانه بسبب الجشع والإهمال كان هناك زهق لأرواح الأبرياء فالإقالة غير كافية وضرورة معاقبة المقصرين لأن العراق أصبح بلد الثواب بدون عقاب".