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اقتصاد
الأحد 24/مارس/2019 - 08:17 ص

إيطاليا والصين يوقعان عقود مشتركة بقيمة 20 مليار يورو

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو
وكالات
dostor.org/2563774

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، يوم السبت، إن إيطاليا وقعت صفقات بقيمة 2.5 مليار يورو(2.8 مليار دولار) خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما، مضيفا أن قيمة العقود قد ترتفع إلى 20 مليارا.

وكان دي مايو قد وقع في وقت سابق على اتفاق مبدئي يجعل إيطاليا أول دولة غربية غنية كبيرة تقر مشروع "الحزام والطريق" الطموح الخاص بالبنية الأساسية على الرغم من المخاوف التي أبداها حلفاء رئيسيون من احتمال أن يقوض هذا المشروع المصالح الغربية.

وقال دي مايو للصحفيين إن الحكومة ما زالت ملتزمة بشركائها الغربيين ولكنه قال إن عليها وضع "إيطاليا أولا".

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