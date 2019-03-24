ارتفاع حصيلة القتلى بصفوف القوات الأمريكية بأفغانستان

ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف القوات الأمريكية العاملة بأفغانستان منذ بداية هذا العام إلى أربعة جنود، وذلك بعدما أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومسئولون عسكريون مؤخرا مقتل جنديين خلال عملية عسكرية كانا يقومان بها.



ولم تعلن قوات الناتو في أفغانستان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - عن أي تفاصيل حول مكان وزمان العملية بالتحديد.



وقد تم التعرف على الجنديين القتيلين وإعلان هويتهما وهما جوزيف كوليت (29 عاما) وويل ليندساي (33 عاما).