إصابة 4 فلسطينيين في اشتباكات ليلية مع جنود إسرائيليين بغزة

قالت السلطات الفلسطينية في وقت متأخر من يوم أمس السبت، إن أربعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا خلال احتجاجات ليلية واشتباكات مع جنود إسرائيليين شرقي قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، للصحفيين إن الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال إطلاق نار إسرائيلي بالقرب من الحدود، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المتظاهرين أحرقوا إطارات بالقرب من الجدار الحدودي، ومعظمها شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وشرق البريج في وسط قطاع غزة وشرق مدينة غزة.



كما قامت وحدات الارباك الليلي، التي تعد جزءًا من ما يسمى باحتجاجات "مسيرة العودة الكبرى" التي بدأت في 30 مارس 2018، بتفجير قنابل صوتية على الحدود لإرباك القوات الإسرائيلية وإزعاج كان البلدات الإسرائيلية المجاورة.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حوالي 300 قنبلة صوتية استخدمت على مدى ثلاث ساعات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.



وقالت الوحدات في بيان صحفي في وقت سابق من يوم السبت إن المسيرات الليلية ستستمر على طول حدود الجيب الساحلي هذا الأسبوع.