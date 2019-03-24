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الأحد 24/مارس/2019 - 08:11 ص

المروحيات تواصل إجلاء 1300 شخص من سفينة سياحية تعطلت في النرويج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2563769

واصلت مروحيات نروجية مساء أمس السبت، عملية إجلاء نحو 1300 شخص من على متن سفينة سياحية تعطّل محرّكها قبالة السواحل الغربية للبلاد وسط أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.

وقال مركز الإسعاف في جنوب النروج في تغريدة عبر تويتر إنّ "السفينة السياحية فايكينغ سكاي وجّهت نداء استغاثة. مشاكل في المحرّك وسط أحوال جوية سيئة".

وتلقّى المركز نداء الاستغاثة بعيد الظهر وقد قرّرت السلطات على الفور إجلاء الركاب على متن مروحيات بسبب الأمواج العاتية.

وقال قائد عمليات الشرطة تور اندري فرانك لفرانس برس إن "السفينة تعمل فقط بمحرك واحد والرياح قوية جدًا. نفضّل تاليًا أن يتم نقل الناس إلى البر".

وأوضح فرانك أنّ "إجلاء الجميع سيستغرق وقتا".

ويتم رفع الركاب من السفينة إلى المروحية، الواحد تلو الآخر بواسطة حبل.

وبحسب المسؤول في مركز الإسعاف في جنوب النروج بير فييلد فإنّ ركّاب السفينة يتوزّعون على 16 جنسية وعدد كبير منهم هم أميركيون وبريطانيون.

ومن المقرّر أن تتواصل عمليات الإخلاء طوال الليل.

ووقع الحادث على بعد حوالى 2،5 ميل بحري قبالة منطقة في غرب النرويج سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

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