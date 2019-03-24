الواجب المنزلي يؤثر على ساعات نوم الأطفال في الصين

أفاد تقرير حكومي بأن 63 % تقريبا من الأطفال والمراهقين في الصين في سن 6 – 17 عاما ينامون أقل من ثماني ساعات في اليوم، مشيرا إلى أن ضغوط الواجبات المنزلية لها أكبر الأثر في عدد ساعات نوم الأطفال.



وأظهر التقرير الصادر عن جمعية أبحاث النوم الصينية أن حوالي 81.2 % من المراهقين في سن 13 -17 عاما و32.2 % من الأطفال في سن 6 – 12 عاما ينامون أقل من 8 ساعات.



وأشارت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية على الإنترنت، إلى أن التقرير استند على مسح عن أحوال النوم لدى المراهقين في عام 2019.