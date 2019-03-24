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الأحد 24/مارس/2019 - 08:02 ص

خطة حكومية لتشجيع تبني الكلاب الضالة في كوريا الجنوبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2563767

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية "سول" عن خطة مدتها خمس سنوات لتشجيع المواطنين بالعاصمة على تبني الكلاب الضالة وتحسين المرافق العامة للحيوانات الأليفة.

وقالت في بيان لها إنه اعتبارا من أواخر مارس الجاري سيكون بإمكان سكان سول الذين يتبنون الكلاب الضالة من الملاجئ، التسجيل في خطة تأمين مدعومة من المدينة بغض النظر عن عمر الكلب وتناسله وتاريخه الطبي.

وسيغطي التأمين، المقدم من شركة تأمين، ليس فقط العلاج الطبي والجراحة، ويبلغ 30 ألف وون (26 دولارا أمريكيا) يسددها مالك الحيوانات الأليفة عند الطبيب البيطري في كل زيارة، ولكن يصل إلى 5 ملايين وون في حالة مطالبات الضرر المحتملة إذا تسبب الكلب في إصابة أشخاص آخرين.

وجاء في الخطة، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز)، أنه يتم تحديد قسط التأمين السنوي بمبلغ 200 ألف وون للكلب البالغ من العمر 12 شهرا، وستقوم حكومة المدينة بتغطية تكلفة السنة الأولى.

ويأتي برنامج التأمين الخاصة في إطار الخطة الخمسية بهدف تقليل أعداد الحيوانات الضالة في المدينة والحث على تبني الكلاب في ملاجئ الحيوانات أكثر من شرائها من متاجر بيع الحيوانات الأليفة.

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