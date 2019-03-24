اليابان: ثوران جبل فوجي سيغمر وسط طوكيو بالرماد البركاني

ذكر فريق إدارة الكوارث في اليابان أن ثوران بركاني كبير في جبل فوجي شبيه بما حدث في عام 1707، قد يؤدي إلى غمر وسط العاصمة طوكيو بالرماد البركاني بسمك يصل إلى 5ر1 سم على مدار 15 يوما.



ووفقا للتقدير الحديث الذي أصدره الفريق الحكومي التابع للمجلس المركزي لإدارة الكوارث فإن سمك طبقة الرماد قد يتجاوز ثلاثة أمتار عند سفح أعلى قمة جبلية في اليابان، على بعد 100 كلم من وسط العاصمة طوكيو.



وأشار الفريق، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) إلي أنه من المتوقع أيضا أن يتراكم الرماد من الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3777 مترا حتى ولاية تشيبا.

