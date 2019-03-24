المستويات المرتفعة من الكالسيوم آمنة فى حال شيخوخة العين

في دراسة جديدة تتناقض مع الأبحاث السابقة، وجد الباحثون أن إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي لن يزيد من خطر الإصابة بأمراض العيون الشائعة المرتبطة بالعمر.. ويعد الضمور البقعى المرتبط بالعمر (AMD)، السبب الرئيسى لفقدان البصر، بين الأمريكيين الذين تخطت أعمارهم الخامسة والستين عاما.



وفي البحث الجديد، قام فريق من المعهد القومي الأمريكي للعيون بتحليل بيانات من أكثر من 4700 شخص في الولايات المتحدة تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات في المتوسط كجزء من دراسة حول أمراض العين المرتبطة بالعمر. لم يكن لدى أي من المشاركين أيه إم دي في بداية الدراسة.



وأظهرت النتائج أنه مع تقدم المشاركين في العمر، فإن أولئك الذين لديهم أعلي كمية من الكالسيوم من نظامهم الغذائي أو المكملات الغذائية هم في الواقع أقل عرضة للإصابة بمرض AMD المتأخر من أولئك الذين لديهم كمية أقل من الكالسيوم.



وقال كبير الباحثين الدكتور إيميلي تشيو، فى "المعهد القومي الأمريكي للعيون": "على الرغم من أن النتائج تشير إلى أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم قد يكون وقائيًا، إلا أن هيئة المحلفين ما زالت على علم بما إذا كان يجب على الناس تغيير مدخولهم من الكالسيوم لمنع ظهور أو تطور الضمور البقعى المرتبط بالعمر AMD".



وأشار تشيو إلى أن التأثير الوقائي الواضح للكالسيوم يمكن أن يكون بسبب عوامل أخرى.. على سبيل المثال، الأشخاص الذين لديهم نسبة عالية من الكالسيوم قد يكونون أكثر عرضةً أيضًا لتناول نظام غذائي صحي وممارسة التمارين والأدوية الموصوفة، وكل ذلك يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة ب تطور الضمور البقعى ـ AMD.. يستخدم نحو 50 % من الرجال و65 % من النساء في الولايات المتحدة بانتظام مكملات الكالسيوم لعظام وأسنان قوية، وللوقاية من مرض هشاشة العظام وعلاجه.



وتصل الكميات اليومية الموصى بها من الكالسيوم إلى 1000 ملليجرام (ملج) للبالغين 50 عاما، و1200 ملج لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما.



وشدد الباحثون على أن هذه النتائج الأخيرة لا تقدم دليلا على أن هناك حاجة لتغيير إدارة تناول الكالسيوم للأفراد الذين يتناولون بالفعل الكالسيوم من أجل مؤشرات طبية أخرى".. وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الكالسيوم يحمي بالفعل من الضمور البقعى المرتبط بالعمر AMD.