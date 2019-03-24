كوريا الشمالية تنتقد تحالف سول وواشنطن

انتقدت كوريا الشمالية، جارتها كوريا الجنوبية بشأن تنسيق سول وواشنطن في قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث من قرار كوريا الشمالية بسحب مسئوليها من مكتب الاتصالات المشترك مع كوريا الجنوبية.



وقال موقع "أوريمينجوككيري" الكوري الشمالي في مقال تحليلي صادر اليوم الأحد "من الأشياء المثيرة للشفقة موقف سلطات كوريا الجنوبية التي تسعى لبناء نظام السلام والتعاون بين الكوريتين عن طريق التنسيق مع الجانب الأمريكي، غير أنه لا يوجد شيء تحصل عليه كوريا الجنوبية من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية."



وانتقد الموقع الولايات المتحدة قائلا إنها "تعرقل عملية تأسيس نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتجري مناورات عسكرية مشتركة هجومية، كما تتدخل في جميع المشاريع التعاونية- سواء كانت صغيرة أم كبيرة الحجم- ولا تعمل إلا على وضع عراقيل وحواجز في طريق السلام".



وقالت صحيفة تونج-إي الشمالية أن المشاريع التعاونية بين الكوريتين- في إطار العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية التي يدعو لها مسئولون جنوبيون- ستؤدي فقط إلى تدخل القوى الخارجية التي لا حاجة لها في تحسين العلاقات بين الكوريتين والتعاون بينهما، وأن ذلك يعارض الروح الأساسية للاتفاقيات الموقعة بين الكوريتين.



جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الرئيسة في كوريا الشمالية، ومن ضمنها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وصحيفة رودونج المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم، وإذاعة جوسون التلفزيونية، لم تتطرق لذكر حقيقة انسحاب كوريا الشمالية من مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية، بينما استمرت وسائل الإعلام المتخصصة في الترويج للنظام إلى الخارج ضغوطها على الجانب الجنوبي، منتقدة الحكومة بسول بشأن التنسيق الوثيق مع الجانب الأمريكي، والتعاون بين الكوريتين في إطار العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

