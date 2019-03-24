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الثقافة
الأحد 24/مارس/2019 - 07:51 ص

27 مارس.. فريق "كوزيمانتن" النمساوى يحيى حفلا موسيقيا بدار الأوبرا

27 مارس.. فريق كوزيمانتن
أ ش أ
dostor.org/2563758

تنظم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، حفلا يحييه الفريق الموسيقي النسائي "كوزيمانتن" في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على المسرح المكشوف بالأوبرا.

ويضم فريق "كوزيمانتن" النمساوي كل من الفنانات تامارا لوكاشيفا "غناء"، دي لينده "تشيلو - غناء" وماري تيريز هيرتل "فيولا - غناء"، حيث يقدمن ألوان فنية غنائية وموسيقية متنوعة من بينها الكلاسيكية والعالمية الخفيفة والجاز إلى جانب الأعمال الفلكلورية النمساوية والأوروبية.

وتأسس الفريق عام 2014، وسجل أول ألبوماته عام 2015، ونال شهرة عالمية واسعة بعد مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة من بينها مهرجان بيرن لموسيقي الجاز مع عازف الأكورديون الأسطوري هانس.

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