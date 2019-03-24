اليوم.. محاكمة 4 متهمين فى قضية "هدايا الأهرام"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" السابقين، فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121 ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسنى الضبع، وعضوية المستشارين هشام عبدالمجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبدالفتاح.



كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشهر الماضي، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبدالمنعم سعيد -وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة- إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.