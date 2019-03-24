الليلة.. حفل كريمة نايت مع فتحى سلامة بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية الموسيقار المصري فتحي سلامة وفرقته شرقيات في حفل طرح ألبوم "وحداني" بصوت المطربة الجزائرية كريمة نايت٬ وذلك في الثامنة من مساء اليوم الأحد.



وقام "سلامة" بتلحين وتوزيع كل أغاني ألبوم "وحداني" الذي يجمع خبرة العديد من الموسيقيين المصريين والعرب والأجانب في تجربة تمتد جذورها لأعماق التراث العربي ولكنها في الوقت نفسه في منتهى الحداثة والمعاصرة.



ويضم الألبوم العديد من الآلات المصرية التقليدية مثل المزمار والأرغول والربابة والمجرونة والقانون والكمان والناي ومختلف آلات الإيقاع الشرقي جنبًا إلى جنب مع الجيتار والباص والكيبوردز والدرامز وعناصر من الموسيقى الإلكترونية.