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الأحد 24/مارس/2019 - 07:42 ص

اليوم.. محاكمة "مرسى" وآخرين فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

محمد مرسي
محمد مرسي
عادل عبد العال
dostor.org/2563743

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

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