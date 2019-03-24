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الأحد 24/مارس/2019 - 07:21 ص

اليوم.. "المشاط" تستعرض خطط تطوير قطاع السياحة

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة
رامى حسين
dostor.org/2563739

تعقد اليوم الأحد الجلسة الافتتاحية للاجتماع للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية فى دورته الخامسة والأربعون، والتي تستضيفها مصر للعام الثاني على التوالي، وستعقد على مدار يومين وذلك تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وزراب بوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وعدد من وزراء وممثلى السياحة فى عدد من الدول العربية.

وتستعرض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال الاجتماع، أهم تطورات قطاع السياحة من حيث الإحصاءات وما تم تنفيذه في سياق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتمت دعوة الدكتور خالد العناني، وزير الآثار لحضور الاجتماع للحديث عن الاكتشافات الأثرية الحديثة، وذلك في إطار الحرص على تبادل الخبرات والمعلومات من خلال إطلاع أعضاء اللجنة على آخر التطورات التي تشهدها مصر في مجال السياحة والآثار.

وسيقام على هامش الاجتماع منتدى الابتكار التكنولوجـي في السياحة والذي سيتضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة "RiseUp" لريادة الأعمال وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

كما سيتم عقد عدة جلسات حوارية متعلقة بصناعة السياحة على هامش الاجتماع، حيث يشهد اليوم الأول ورشة عمل وزارية لاستعراض النماذج الناجحة للحكومات في التحول الرقمى في السياحة، بالإضافة إلى جلسة عن مسابقة "Start up"، وستجري ضمن جدول أعمال اليوم الأول لهذه الدورة للجنة الاقليمية للشرق الأوسط انتخابات الأجهزة القانونية والهيئات الفرعية التابعة للمنظمة.

وسيشهد اليوم الثانى ضمن فعاليات منتدى الابتكار التكنولوجى مناقشة عدة موضوعات منها دور الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية في تعزيز التجربة السياحية، وأهمية السياحة المستدامة.

وتضم لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية 14 دولة، وهي: مصر- الإمارات - البحرين- العراق - الأردن – الكويت – لبنان – ليبيا- سلطنة عمان - قطر- السعودية - سوريا – اليمن – فلسطين.

وقد أقيم الاجتماع الماضي للجنة فى دورته الـ44 بمدينة شرم الشيخ وتم الاتفاق أن تستضيف القاهرة أعمال الاجتماع في دورته المقبلة.

يذكر أن مصر عضوًا في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (في لجنة الشرق الأوسط) منذ عام ١٩٧٥، وقد فازت بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط لمدة ٤ سنوات بأغلبية الأصوات، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ٤٣ للجنة المنظمة.

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