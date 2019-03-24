السلطات الفرنسية تكشف حقيقة وقوع هجوم فى ديزنى لاند باريس

قالت السلطات الفرنسية إن أصواتا عالية نجمت عن خلل بأحد المصاعد في ديزني لاند باريس، أمس السبت، أدت إلى حالة ذعر استمرت لفترة وجيزة، وسادت شائعات عن وقوع هجوم ولكن لم تحدث أي إصابات.



وقال متحدث باسم الشرطة إن الناس الموجودين في المتنزه فسروا خطأ هذه الأصوات على أنها إطلاق نار.



وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه حدث تدافع ولكنه كان إنذارا كاذبا وإن قوات الأمن أكدت عدم وجود أي خطر على الناس. ولم يرد المسؤولون في ديزني لاند باريس على طلب للتعليق.