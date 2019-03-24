وزير الأوقاف يناقش سلطات رئيس الدولة فى ظل الدستور والفقه الإسلامى

تناقش كلية الحقوق جامعة بنها رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد الشحات منصور بعنوان "سلطات ومسئوليات رئيس الدولة في ظل دستور ٢٠١٤ دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي" وذلك يوم السبت ٦ أبريل المقبل، بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها.



وتتكون لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من السادة، أستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أستاذ دكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف والمحافظ الأسبق، وأستاذ دكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق بجامعة بنها، أستاذ دكتور منصور محمد أحمد وكيل حقوق المنوفية.



وأشاد مسئولو هيئة التدريس بكليات الحقوق وجامعة الأزهر بهذا البحث العلمي، والفكرة الجديدة التي تناقشها رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمد الشحات منصور وجرأتها في طرح ومناقشة سلطات ومسئوليات رئيس الدولة في ظل دستور 2014 ومقارنة بالفقة الاسلامي.