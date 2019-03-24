إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بقطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء أمس السبت، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي شرق جباليا، فيما أصيب خمسة آخرون بالاختناق شرق رفح، إثر قمع قوات الاحتلال المواطنين المتظاهرين.



وكانت فعاليات "الإرباك الليلي" قد بدأت على امتداد "السياج الأمني" شرقي قطاع غزة وشماله وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المتظاهرين شرق أبو صفية شمال قطاع غزة وتمكنوا من قص جزء من السياج الحدودي.



وتوافد العشرات من الشبان إلى مخيمات العودة الخمس شرقي محافظات القطاع، وشرعوا بإشعال الإطارات المطاطية، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج، وقنابل صوتية.