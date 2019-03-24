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الأحد 24/مارس/2019 - 06:04 ص

ترامب يرحب بانتهاء "خلافة" داعش ويتوعد خلايا الإنترنت

ترامب يرحب بانتهاء
ترامب يرحب بانتهاء "خلافة" داعش ويتوعد خلايا الإنترنت
وكالات
dostor.org/2563714

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بانتهاء "خلافة" داعش، واعدا بأن تبقى الولايات المتحدة "يقظة" حيال التنظيم المتطرف.

وقال ترامب في بيان: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة، (بالتعاون) مع حلفائنا في التحالف الدولي (...) وبينهم قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديموقراطية، حررت كل الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، مئة في المئة من (أراضي) الخلافة".

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية السبت القضاء التام على "خلافة" تنظيم داعش بعد السيطرة على آخر جيوبه عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، لتطوي بذلك نحو 5 سنوات نجح خلالها التنظيم المتطرف في إثارة الرعب.

وأضاف ترامب: "سنبقى يقظين (...) حتى هزيمة التنظيم أينما كان، سنواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لسحق الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين تماما".

وتابع: "إلى جميع الشبان على الإنترنت الذين يؤمنون بدعاية داعش، الموت ينتظركم إذا انضممتم إليهم".

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